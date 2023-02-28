Kabukcuoğlu: "Kızılay prestij kaybına uğramıştır"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kızılay'ın yalnızca Türkiye için değil diğer ülkeler için de küresel öneme sahip olduğunu belirtti.

"Dar günde yardım getiren bir kuruluşun yağmalanmaması gerektiğini" ifade eden Kabukcuoğlu, iktidarın Kızılay'ı, mevzuatında bulunmayan bazı işlere alet ettiğini öne sürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Kızılay'da bir skandalı ortaya çıkardığını savunan İYİ Partili Kabukcuoğlu, şunları kaydetti:

"Depremde vatandaşı açıkta bırakmamak zorunda olan Kızılay, gönüllü bir yardım örgütüne çadır satmıştır. Vatandaş açıkta kalmış, neden çadırları satıyorsun? Gönüllü kuruluş vatandaşlarımıza bu çadırları iletecekse niye gönüllü bir kuruluştan para alıyorsun? TBMM Başkanlığına Kızılay ile ilgili 16 araştırma önergesi verilmiş, maalesef bunlar işleme alınmamıştır. Sonuç olarak Türk Kızılay büyük bir prestij kaybına uğramıştır. Hükümet, Kızılay'ı rant kapısı olarak görmekten vazgeçmelidir. Kızılay, toplumun gözünde eski itibarına kavuşturulmalıdır."