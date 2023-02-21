Kabukcuoğlu: "Hükümet, eğitime engel olmaktadır”

İYİ Parti Eskişehir Milletvekilli Arslan Kabukcuoğlu, üniversitelere yönelik uzaktan eğitim kararına ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Yükseköğretim Kurulu'nun 11 Şubat 2023 tarihinde örgün eğitimin uzaktan eğitim olarak devam etmesi yönünde karar aldığını hatırlatan Kabukcuoğlu, böylece tüm Türkiye’de, yükseköğrenim yurtlarına depremzedelerin yerleştirilmesinin düşünüldüğünü belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk ordusu Sakarya'ya çekilirken Maarif Kongresi'ni topladığını kaydeden Kabukcuoğlu, "AK Parti ise depremi bahane ederek tüm ülkede gençleri cahil bırakmaya çalışmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Japonya örneği verdi

"Türkiye’de durum atom bombası atılmasından daha mı kötü?" diye soran Kabukcuoğlu, 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima’ya atılan atomdan 1 ay sonra Japonya hükümetinin eğitime devam etme kararı aldığını vurguladı. Kabukcuoğlu, "Ülkemizi yönetenler 100 yıl önceki dünyadan maalesef daha geri bir görüşe sahipler" dedi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların memleketlerine yakın olan öğrenci yurtlarını tercih edeceğini ifade eden Kabukcuoğlu, "Deprem yöresinde okuyan 337 bin öğrencimiz bir yana, deprem yöresinden olup da başka şehirlerde okuyan 300 bin gencimizin ne yapacağı düşünülmemiştir. Deprem bölgesindeki imkanların sınırlılığı ortadayken, deprem bölgesine gelmek zorunda kalan 300 bin gencimizin durumu dikkate alınmalıdır." diye ekledi.

Alternatifi olmayan durumlarda uzaktan eğitimin gerekli olduğunu pandemi örneğini vererek anlatan Kabukcuoğlu, "Deprem nedeniyle uzaktan eğitim tercihi hükümetin eğitime ne kadar şaşı baktığının belirtisidir." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerin geleceğini yok ediyor

Kabukcuoğlu, "Konunun uzmanları, ‘eğitim sadece mesleki yeterliliğin gelişmesi için değil, aynı zamanda gençlerin gelecekteki kimlik, kişilik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılama alanıdır’ demektedirler. Eğitim, gencin sosyal sermayesini tamamlamasıdır. Hükümet ise basit bir yatak hesabıyla gençlerin geleceğini yok etmektedir. Hükümetin bu kararına şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Hükümet her defasında eğitime balta vurmaktadır. Her defasında cehaleti yüceltmeye çalışmaktadır. Dünyada cehalet sayesinde kalkınmış bir ülke yoktur." diye ekledi.

Sisteminin ülkemizi getirdiği nokta

850 bin kişilik kapasitesi bulunan yurtlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre 250 bin depremzede yerleştirildiğine dikkat çeken Kabukcuoğlu, "AK Parti hükümetinin, tek adam rejiminin ülkemizi getirdiği nokta budur. Attığı taş, ürküttüğü kurbağaya değmemektedir." ifadesini kullandı.

Hükümet üniversitelere engel oluyor

"Hükümet tek düze cahillik konusunda kararlıdır." diyen Kabukcuoğlu, "Bazı vakıf üniversiteleri yüz yüze eğitime hazır olduklarını söyledikleri halde, öğrenciler yüz yüze eğitim almak istediklerini söyledikleri halde hükümet bunlara engel olmaktadır. Hükümet, imkanları olan üniversitelerin çalışmasını durdurmaktadır." şeklinde konuştu. Kabukcuoğlu, tüm kademelerde eğitim ve öğretimin derhal başlamasını istediklerini ekledi.