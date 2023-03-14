Kabukcuoğlu: "Hastanelerden randevu alınamıyor”

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, sağlık sektörünü ranta kurban ettiğini savundu.

Hükümetin sağlık sektörüne, şehir hastaneleri penceresinden; sadece para gözüyle baktığını öne süren Kabukcuoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, devlet hastanelerinden randevu almakta zorlanıyor. Maddi durumu yerinde olanlar, özel hastanelerde sorunlarını çözüyor. Türk hekimleri 5 dakika ara ile hasta muayene ederek dünya rekoruna koşuyor. AK Parti ile uygulamaya konulan performans sistemi tıpta kaliteyi bitirmiştir. Yapılan sağlık hizmetlerinin kalite değerlendirmesi yoktur. Randevu alamayan, tahlil sonuçları için hekime ulaşamayan, hastanelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle canı burnuna gelen hasta ve yakınları geriliyor. Bu olumsuzlukların doğurduğu gerilim ve şiddetin hedefi ise sağlık personeli oluyor. AK Parti, toplumu ve sağlık personelini şiddetle tanıştırmıştır. AK Parti hükümetleri gereğini yapmayarak, kısmen sağlıkta şiddetin ortağı olmuştur. Hükümet, diğer devlet kurumlarına gösterdiği ilgiyi sağlık personeline göstermiyor."

Kabukcuoğlu, Türkiye'de sağlık personeline ödenen maaşın gelişmiş ülkelerle kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunu, 10 sağlıkçıdan 9'unun borçla yaşadığını, 2019'da yüzde 70 olan sağlık çalışanlarının borçluluk oranının, bugün yüzde 92'ye kadar çıktığını savundu.