Kabukcuoğlu, “Engelli kotası yüzde 50 olsun”

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında engelli vatandaşların sorunlarını anlattı.

Parti olarak engelli vatandaşların sorunlarının farkında olduklarını dile getiren Kabukcuoğlu, konuyla ilgili bir çalıştay düzenlediklerini ve çözüm önerilerinin altılı masayla paylaşılacağını aktardı.

Arslan Kabukcuoğlu, "Engelliler için fırsat eşitliğini sağlamak, yaşamı erişebilir kılmak, topluma tam ve etkin bir şekilde katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak, toplumsal farkındalığı arttırmak, sürdürülebilir politikalar uygulamak ve ayrımcılığı önlemek gerekir." dedi.

Kabukcuoğlu, kamuda yüzde 4 olan engelli çalışan kotasının yüzde 50 artırılması gerektiğini ifade etti.

Yapılan yardımların engelli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye yetmediğini öne süren Kabukcuoğlu, "Tekerlekli sandalye için 5 yılda bir 550 lira ödeniyor. Hasta bezi yardımı olarak da 243 lira ödeniyor. Bu hayat pahalılığında verilen yardımlar nasıl yetecek?" dedi.