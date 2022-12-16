Kabukcuoğlu, çocuk kaçırılmalarına dikkat çekti!

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kaybolan bir çocuğun; kaybolan gelecek anlamına geldiğini belirtti.

Çocuk kaçırılma tehdidi açısından dünya sıralamasında Türkiye'nin orta derecede riskli ülke olduğunu öne süren Kabukcuoğlu, emniyet ve jandarmanın, kayıp ve kaçırılan çocukların takibinden, bulunmasından sorumlu olduğunu anımsattı.

Kabukcuoğlu, "Ülkemizde 2021 yılında verilen bir istatistiğe göre, ayda ortalama 3 bin çocuğumuz kaybolmakta ve kaçırılmakta. Kaçırılan çocukların bir kısmı maalesef hayatlarını kaybetmekte. Kayıp çocukların en çok kayboldukları mekan da büyükşehirler." diye konuştu.

"Çocuklarımız Kaybolmasın Projesi"nde, çocuk kaybolmalarını önleyecek 10 altın kural belirlendiğini anlatan Kabukcuoğlu, çocuklara sakıncalı yerler hakkında bilgi verilmesi, ıssız sokaklar, inşaat ve terk edilmiş yerlere gitmemeleri gerektiğinin öğretilmesinin önemine değindi.

Kabukcuoğlu, "Çocuklarımıza tanımadıkları kişilerden yiyecek, içecek, ilaç ve madde almaması gerektiğini öğretmeliyiz. Sesin, bir imdat çağrısı olabileceğini çocuklarımıza anlatmalıyız." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını döneminde yaşanan ölüm oranları ve nedenlerinin açıklanmadığını savundu. Adıgüzel, bununla ilgili Sağlık Bakanlığına verdiği soru önergesine; ilgili kurum olarak TÜİK'in işaret edildiği cevabının geldiğini söyledi.

TÜİK'in ise rakamların, Sağlık Bakanlığında olduğunu belirttiğini ileri süren Adıgüzel, "Maalesef bu konu bilim insanlarımızın analizine, görmesine açılmamaktadır. Bu durum, burada bir sorun olduğunu ve kamuoyundan saklandığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.