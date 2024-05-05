Kabine yarın toplanıyor!

Kabine, önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur” diyerek kabineyi işaret etti. Öğretmenlerle ilgili alınacak kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Öğretmen atamaları

Kabine gündeminde terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık var. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise öğretmen atamaları olacak.

Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.