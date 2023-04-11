Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

Bazı bakanlar toplantının yapıldığı salona, makam aracı olarak kullanmaya başladıkları Togg ile geldi.

Toplantının yapıldığı salonun önünde, "Anadolu kırmızısı" ve "Gemlik mavisi" renklerindeki Togg otomobillerin yan yana park edildiği görüldü.