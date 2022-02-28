Kabine, Ukrayna gündemi ile toplanıyor

Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının Rusya-Ukrayna geriliminde mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Montrö Sözleşmesi masada

Ukrayna Ankara'dan, Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılmasını talep ediyor. O talebin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Türk vatandaşlarının tahliyesi

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar ve atılacak yeni adımlar da gündemde olacak.

Toplantıda ayrıca ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.