Kabine Toplantısının gündeminde afet ve seçim var!

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkanlığında 2 hafta bir organize ediliyor. Son toplantı 6 Mart'ta gerçekleşmişti. Bakanların katılımıyla bir sonraki toplantı, 20 Mart 2023 Pazartesi günü gerçekleşecek.

Yapılacak olan yeni Kabine Toplantısının gündeminde afet ve seçim konularının yer alması öngörülüyor.

Deprem bölgesindeki son durum, afetlerin açtığı yaraların sarılması için atılacak adımlar, depremzedelere yönelik yardımlar kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum görüşülecek. Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketleriyle ilgili de son durum incelenecek, ilgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. Milletvekili listeleri, bakanların vekil olup olmayacağı, seçime yönelik çalışmalar toplantının önemleri gündem maddelerinden olacak.

Öte yandan, toplantıda dış politika ve terörle mücadeleye de değinilmesi bekleniyor.

İki hafta önceki Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Seçim süreci ve siyasi gerilimler, bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı yaraları saracak ve tüm kayıpları hızla telafi edecek bir odaklanmadır. Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması ve seçim gerilimi ve tartışmalardan hızla çıkması şarttır. Seçimleri daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz.



10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz. Tabii bu kararın yayımlandığı 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile hususlar YSK'nın yetki alanına girmektedir. Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhane gibi yerlerde konaklayan, seçmen kütüğünü nakleden hangi sebep olursa olsun depremzedelerin kendilerine sağlanan ve hak ve imkanlardan mahrum kalmamalarını sağlayacak bir Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'ni de yayınlıyoruz. Depremle ilgili çalışmaların ve seçim sürecinin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.