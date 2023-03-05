Kabine Toplantısı yarın gerçekleşecek!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, 6 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacak.



Deprem bölgesi



Kabine'nin gündeminde 11 ili etkileyen deprem felaketi var. Depremle ilgili toplantıda eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşecek ve ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunumlarını yapacak. Derprem bölgesinin ihya ve inşa süreci de masaya yatırılan konulardan olacak.



Fahiş kira artışı



Kabine'de yer alacak önemli başlıklardan bir tanesi de depremin ardından tekrar ortaya çıkan fahiş kira sorunu. İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alınması bekleniyor.



Seçim tarihi



Kabine'nin gündeminde olan bir diğer başlık ise seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak.

''Biz yolumuza devam edeceğiz.''

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasının ardından Millet İttifakı'nda başlayan kriz de ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim." ifadeleri kullanmıştı.