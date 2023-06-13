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Kabine Toplantısı tarihi belli oldu!

Seçimlerin sona ermesi ve yeni Bakanlar Kurulu'nun belirlenmesiyle birlikte ilk toplantı 6 Haziran tarihinde yapılmıştı. Yapılacak olan ikinci Kabine Toplantısı tarihi belli oldu.

Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından yapılacak olan ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu.

Buna göre; Kabine Toplantısı 14 Haziran çarşamba günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

Kabine gündeminde neler var?

Yeni Kabine'nin belli olmasıyla birlikte yapılacak olan ikinci toplantıda, taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi, asgari ücret zammı, terörle mücadele ve dış politika gibi konuların masada olacağı öngörülüyor.

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