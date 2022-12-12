Kabine Toplantısı sona erdi! Kredi ve burs ücretleri belli oldu!

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kumluca ve Finike ilçelerimizde meydana gelen sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla ilçelerimizde çalışmalarını sürdürmektedir

Bu sabah İstanbul'da katıldığımız Türkiye İnovasyon Haftası etkinliği çerçevesinde ülkemizin üreten gücünü bir kez daha görmüş olduk.

Bu hafta da yurtiçinde ve yurtdışında planladığımız programlarla hizmetimizi sürdüreceğiz.

2023'ten başlayarak asıl büyük atılımlarımızı gerçekleştireceğiz. Sürekli aynı şeyleri yapmak sağlıklı bir zihnin eseri olamaz. Bunun örneklerini hala görmek bizi üzüyor.

Yokluk ve yoksulluk içinde kurduğumuz cumhuriyetimizin meşruiyet sorunu kalmamıştır. Artık hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalı, vaktimizi bu doğrultu da harcamalıyız.

Milletimiz vesayete, terör örgütlerine karşı mücadelemizde yanımızda olarak ne istediğini göstermiştir.

Bu ülkenin hiçbir vatandaşının başka devleti yoktur. Rekabet alanlarımızın, heveslerimizin hiçbirini bu değerlerin üstüne çıkartmamalıyız. Türkiye Yüzyılı'nı beraberce oluşturmalıyız. Milli iradenin üstünlüğünden geri adım atılmayacağı, yapıcı rekabetle Türkiye Yüzyılı'nda beraber yürüyeceğimize inanıyorum.

Hükümetlerimiz döneminde kurduğumuz alt yapılar her krizde biraz daha iyi anlaşılıyor.

Kredi ve burs ücretleri belli oldu

Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itibariyle lisansta 850 idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktorada 2500 liraya yükseltmiştik.

Enflasyon

Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununun da iç ve dış sebepleri var. Fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız bir gerçektir. Hem vatandaşlarımıza hem üreticilerimize hem perakendecilerimize seslenmek istiyorum. Ülkenize güvenin, ülkenize sahip çıkın, ülkenize destek verin.

Kısa vadeli hesaplarınızla ülkenizin geleceğine zarar verecek hesaplardan uzak durun. Elbette herkesin varlığı gayretinin neticesi olarak değerlendirilecek. Yıllık enflasyonun bir kaç içinde yüzde 40'a ineceği ortadayken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Yılbaşında ortaya çıkacak her hareketlenmeyi yakından izleyecek ve insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz. Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te yüzde 20'lerdeki enflasyona göre yapsın.

İstismar iddiaları

Geçtiğimiz günlerce kamuoyunda haklı şekilde tepki gören, bir kızımızın evliliğiyle ilgili görüşlerimi de paylaşmak isterim. Arkadaşlarımız gereken çalışmaları yaptı ancak bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız avukat temin etmiştir. Dava ile ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Biz mağdurun ilk başvurusundan itibaren tüm kurumlarımıza meseleyi sahiplendik. Bakanlıklarımız takipçisi oldu.

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Bey Kemal kendine çeki düzen ver. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz. Sonuna kadar da yapacağız. Bay Kemal Diyarbakır Anneleri'ni kaç kere ziyaret ettin. Kızları, yavruları ellerinden alınan gözü yaşlı anneleri kaç kere ziyaret ettin.

Karadeniz'de doğal gaz keşfi

Bugün 540 milyar metreküplük bir rezerve ulaştık. Bölgede yeni keşifler neticelendirildiğine milletimizle paylaşacağız. Günlük 10 milyon metreküp gaz üretimi ile başlayıp bunu 40 milyon metreküpe çıkaracağız.

Detaylar gelecek...