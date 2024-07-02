Kabine toplantısı sona erdi!

Temmuz ayının ilk toplantısı, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşti. Toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıya, dün Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.