Kabine Toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün toplandı.

Toplantının gündeminde öncelikli başlığın "enflasyonla mücadele adımları" ve Türkiye'nin genel ekonomik görünümü olması bekleniyor.

Yapılan görüşmelerin ışığında, enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak. Ankara'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni yoğun gündem bekliyor.

Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyatlar

Özellikle de Ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak.

Bu dönemde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilecek kararlar ve denetimlerin, kabinede ele alınması bekleniyor.

Kırmızı et fiyatları konuşulacak

Son aylarda yüksek seyreden kırmızı et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

Seçim güvenliği

Bugünkü kabinede, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak.

Terörle mücadele operasyonları

Yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kabinede değerlendirilmesi öngörülüyor.

F-16 tedarik süreci

F-16 tedariki sürecinde, Amerikan tarafından gelen teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştı. O mektuplara ilişkin değerlendirmelerin de kabinede yapılması bekleniyor.

Gözler, şimdiden kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamalara odaklandı.