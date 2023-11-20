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Kabine toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplandı. Beştepe'deki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı. Toplantının gündeminde Gazze'deki son durum, ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler yer alıyor.

İsrail'in Gazze saldırıları, ateşkes çabaları ve insani krize karşı alınabilecek önlemler kabinede masaya yatırılacak.

Türkiye’nin İsrail'in saldırıları karşısında uluslararası toplumu harekete geçirmek için yürüttüğü diplomasi ve atacağı adımlar değerlendirilecek.

Gazze'deki yaralıların ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetlerin de ele alınması bekleniyor.

Ekonomideki son gelişmeler, deprem bölgesindeki son durum ve terörle mücadele de kabinenin gündemindeki başlıklar arasında.

 

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