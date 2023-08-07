Kabine toplantısı başladı!

Toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

Gündem dış politikada yaşanan gelişmeler ve ekonomi

Kabine iki hafta sonra Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yeniden toplanacak.

Toplantıda öncelikli gündem maddeleri dış politikada yaşanan gelişmeler ve ekonomideki son durum olacak

Putin'in Türkiye ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti öncesi iki ülke arasındaki temaslara çalışılacak.

Tahıl koridoru anlaşması

Kremlin tarafından iptal edildiği duyurulan tahıl koridoru anlaşması da gündemde olacak. Türkiye, iki ülke arasında bir kez daha arabuluculuk faaliyeti yürütmek için diplomatik temaslarını sürdürecek.

Kuran-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler

Başta İsveç olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kuran-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler karşısında atılacak adımlar belirlenecek.

Ekonomik gelişmeler

Ekonomi de toplantının en önemli gündem başlıklarından biri olacak. Enflasyona karşı atılacak adımlar ve alım gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırılacak.