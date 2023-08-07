Kabine toplantısı başladı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplantı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda dış politika ve ekonomi ele alınacak.
Toplantı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.
Gündem dış politikada yaşanan gelişmeler ve ekonomi
Kabine iki hafta sonra Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yeniden toplanacak.
Toplantıda öncelikli gündem maddeleri dış politikada yaşanan gelişmeler ve ekonomideki son durum olacak
Putin'in Türkiye ziyareti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti öncesi iki ülke arasındaki temaslara çalışılacak.
Tahıl koridoru anlaşması
Kremlin tarafından iptal edildiği duyurulan tahıl koridoru anlaşması da gündemde olacak. Türkiye, iki ülke arasında bir kez daha arabuluculuk faaliyeti yürütmek için diplomatik temaslarını sürdürecek.
Kuran-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler
Başta İsveç olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kuran-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler karşısında atılacak adımlar belirlenecek.
Ekonomik gelişmeler
Ekonomi de toplantının en önemli gündem başlıklarından biri olacak. Enflasyona karşı atılacak adımlar ve alım gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırılacak.
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