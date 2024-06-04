Kabine toplantısı başladı! Gözler Beştepe'de

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.00'da başladı. 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kurulan hükümet, bir yılı geride bıraktı. Erdoğan, bu bir yılda hangi çalışmalara imza atıldığını, kabine toplantısının ardından açıklayacak.

Toplantıda, milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Toplantıda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

EKONOMİK VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Beştepe'deki toplantıda ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

MASADA TERÖRLE MÜCADELE KONULARI DA VAR

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları açıklayacak.