Kabine perşembe günü toplanıyor! Gündemde yeni normalleşme takvimi var

Kabine toplantısında, 21 Haziran sonrasında bazı gevşemeler ve temmuz ayında normalleşme kararlarının tekrar gözden geçirileceği konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının tarihi de zirve nedeniyle öne çekildi.

10 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı. Bu durumda kabine, 10 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak.

KORONAVİRÜS SALGINI EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, kovid-19 ile mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

GÜVENLİK KONUSU DA ELE ALINCAK

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

21 HAZİRAN'DA BAZI RAHATLAMALAR OLABİLİR

Alınan bilgiye göre; vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. MKYK toplantısında, Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.

"TEMMUZ AYI DAHA İYİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak" dediği öğrenildi.