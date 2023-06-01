Kabine ne zaman açıklanacak? AK Partili isim duyurdu!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü mazbatasını aldıktan sonra saat 22.00 gibi yeni Kabine'yi açıklayabileceğini ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayınında yeni Kabine'nin ne zaman açıklanacağı konusunda açıklamalarda bulundu.
Ali İhsan Yavuz açıklamasında;
"Yarın milletvekilleri yemin edecek. Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak." ifadesini kullandı.
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