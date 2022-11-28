Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor

Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, saat 15:30'da yapılacak.

Terörle mücadele

Toplantının ana gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Toplantıda, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın yanı sıra, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir kara harekatı ele alınacak.

EYT düzelemesi

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi de toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinde son detayların belirlenmesi bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro

Kabine toplantısında ele alınacak en önemli konulardan biri de, sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bakan Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" diye belirtti. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

Fahiş fiyat denetimleri

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" açıklamalarında bulunmuştu.