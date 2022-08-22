Kabine bugün toplanıyor! Masada kritik konular var!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, gündeme ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.

Gündemin ana maddesi dış politikada yaşanan gelişmeler olacak. Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler ele alınacak. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantıda Suriye'nin kuzeyine üst üste gerçekleştirilen nokta operasyonlar ve izlenecek yol haritası kararlaştırılacak.

Ekonomide yaşanan gelişmeler de gündemin önemli maddelerinden biri olacak. Fahiş Fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı, tarihin en büyük sosyal konut projesinin son detaylarının da bu toplantıda netleştirilmesi bekleniyor.