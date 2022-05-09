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Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik konu var!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündeminde sığınmacılar ve ekonomik gelişmelerin yer alması bekleniyor.

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

1 milyon Suriyeli nasıl dönüş yapacak?

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları açıklayacak.

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