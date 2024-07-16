Kabine bugün toplanıyor!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde fahiş fiyatlar, Nato Zirvesi ve terörle mücadele gibi konular yer alacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısının 16 Temmuz Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantının saat 16:00 sıralarında başlayacağı tahmin ediliyor.
KABİNE GÜNDEMİ
Kabinenin gündeminde; emekli düzenlemesi, fahiş fiyatlar, Nato Zirvesi, terörle mücadele gibi konular yer alacak.
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