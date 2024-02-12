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Kabine bugün toplanıyor

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de toplanacak. Gündemde, enflasyonla mücadele, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nın Irak temasları ile ABD'den F-16 tedarik süreci olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor. Toplantının öne çıkan başlıkları ekonomi ve dış politika olacak.

MISIR'A 12 YIL SONRA YAPILACAK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları da masada olacak. 

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