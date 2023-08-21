Kabine bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun. Beştepe'deki toplantıda öncelikli olarak enflasyonla mücadele ile memur ve emekli maaşlarına zam gündemde olacak.

Memur ve emekli maaş zammı gündemde

Bir diğer başlık da, memur ve emeklilerin maaş artışları olacak. 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Toplantıda, sürece ilişkin son durum gözden geçirilecek.

Enflasyonla mücadele ele alınacak

Beştepe'deki toplantıda, iç ve dış gelişmeler detaylarıyla ele alınacak.

Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program ile ilgili çalışmalar da görüşülecek konular arasında yer alıyor.

KKTC'deki gerilim de konuşulacak

Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü'ne geçişi kolaylaştırmak için başlattığı yol çalışmasını, Birleşmiş Milletler'in engelleme girişimine sert tepki gösterdi.

Toplantıda, gerginliğin ardından yaşanan son durum da değerlendirilecek.