Kabine bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantının öncelikli gündem maddesi ise dış politikada yaşanan gelişmeler olacak.

Körfez turu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta tamamladığı Körfez turunun sonuçları masaya yatırılacak.

Körfez turunda yapılan çeşitli anlaşmaların yanı sıra Türkiye'ye yapılması muhtemel yatırımlar da ele alınacak.

Tahıl koridoru

Geçtiğimiz günlerde Kremlin tarafından iptal edildiği duyurulan tahıl koridoru anlaşması da masadaki bir diğer konu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülecek diplomasi trafiği değerlendirilecek.

İsveç'in NATO üyeliği

Ayrıca İsveç'in NATO üyeliği de masadaki bir diğer konu olacak.

Ekonomideki gelişmeler

Dış politikada yaşanan gelişmeler kadar, toplantının en önemli gündem başlıklarından biri de ekonomideki son gelişmeler olacak.

Hükümetin orta vadeli ekonomik planı ve enflasyonla mücadele konusunda atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.