Kabine bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor.

Depremden etkilenen afet bölgesinden son çalışmaların konuşulacağı toplantıda ana gündem maddesi ise bölgede 1 yıl içinde tamamlanması planlanan konut projeleri olacak.

Sel felaketinin de yaşandığı deprem bölgelerinde bulunan bakanların son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir rapor ve değerlendirme aktaracak.

Geçici işçiler

Toplantıda geçici işçilere yönelik çalışmada masada olacak. Sayıları 60 bini bulan geçici işçiler, 6 ile 10 ay arasında sürelerde çeşitli kurumlarda istihdam ediliyor. Çalışma sürelerini 12 aya çıkaran formüller kabinede mercek altına alınacak.

Dış politika

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine olur vermesinin ardından İsveç ile sürecin nasıl yürütüleceği, Mısır'a yönelik 11 yıl sonra gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaretin yansımaları da toplantıda gündeme gelecek.

Terörle mücadele

Toplantının bir gündemi de terörle mücadele olacak. Terör örgütü PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verilecek.