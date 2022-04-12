Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ana gündem Rusya-Ukrayna Savaşı ve ekonomi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Türkiye’nin arabuluculuk girişimleri hem de sahadaki gelişmeler hakkında bakanlarla değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Öte yandan Karadeniz’deki mayın riski ile Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrasında Akdeniz’de oluşturulması planlanan yeni enerji koridorunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

Emekliye bayram müjdesi gelebilir

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise ekonomi. Enflasyonla mücadelenin yanı sıra "1.100 TL" olan emekli ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı da gündeme gelecek.

Dış gelişmeler ele alınacak

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Başlıklardan bir diğeri de ekonomi

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak.Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonunda "Millete Sesleniş" konuşması yapacak. Ardından kabine üyelerine yemek verecek.