Kabine bugün toplanıyor: Gündem ekonomi!

Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından yapılacak olan ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

Kabine gündemi



Yeni Kabine'nin ikinci toplantısında ekonomik gelişmeler gündemde olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor.



Asgari ücrete yapılacak ara zammında toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.