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Kabine bugün toplanıyor! Gündem dış politika!

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle karşı çıkıldığını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısında da yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Kabine toplantısında ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında sahadaki son durumun da değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele ve hazırlıkları tamamlanan emekliler ile kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme masada olacak.

Yine son günlerde dünyanın birçok yerinde görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

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