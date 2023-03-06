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Kabine bugün toplanıyor! Gündem deprem ve seçim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda 11 ili vuran deprem ve 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler ele alınacak. Toplantı saat 15.00'te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmalar oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

Bu kapsamda illerde nelere ihtiyaç var ve bunların tedariği ele alınacakken, çadır ve konteyner kentlerin oluşturulması ve kalıcı konutların inşası da görüşülecek. Bölgede görev yapan ilgili bakanların toplantıda sunum yapması da bekleniyor.

Diğer yandan 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin de Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor

 

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