Kabine bugün 2 önemli başlıkla toplanıyor!

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorununu çözecek düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

Düzenleme ile 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu silinecek. Merakla beklenen düzenlemenin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantı sonunda açıklanması bekleniyor.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise 13 Eylül'de açıklanacak olan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin son detayları olacak.

Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da kabinenin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.