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Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgede bir minibüse yerleştirilen bomba infilak etti.

Bir Taliban yetkilisi patlamada, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak terör örgütü DEAŞ son günlerde, Afganistan'ın Şii bölgelerinde saldırılar düzenliyor.

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