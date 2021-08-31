Kabil Havalimanı Taliban kontrolüne geçti
Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti. İşte Kabil Havalimanı'nda Taliban öncesi ve sonrası.
Amerikan Ordusunun Afganistan'tan çekilme kararı sonrası ülkenin en kritik noktası olan Kabil Havalimanı Taliban kontrolüne geçti.
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Ülkeyi terk etmek isteyen Afganların havalimanındaki dramatik görüntüleri dünyanın gündemine oturmuştu.
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Büyük bir kaosun yaşandığı Kabil Havalimanı'nda şimdi sadece Taliban güçleri var.
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Kabil Hamit Karzai Havalimanı Afganistan'ın dünya ile bağlantısını sağlayan önemli bir rotada yer alıyordu.
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