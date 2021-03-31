Kabaktepe: Bir ziyaret paylaşımından bile kazanç sağlama gayreti, vay halinize!

İBB Başkanı İmamoğlu, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'yi makamında ziyaret edip hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul’un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Söz konusu ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi hesabından da

teşekkür edildi.

İşte tam bu noktada İBB'ye yakın hesaplar harekete geçti ve hesaplardan "Ziyaretin kazananı sizce kim oldu?" diye soruldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen 'hayırlı olsun' ziyareti bir anda siyasi bir rekabete

dönüştürüldü.

Bakın bu dramdır👇



Bir ziyaret paylaşımından bile kazanç sağlama gayreti... Ajans bu hallere düştüyse vay halinize!



Halbuki sizin sinekten yağ çıkarma anketinizden daha önce paylaşmışız. Nesini beğenmediniz anlamadık. https://t.co/P9r4xhjy6d pic.twitter.com/fyZ5NVV3A0 — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 30, 2021

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe de bu duruma tepki gösterdi. Kabaktepe, "Ziyaret paylaşımından kazanç sağlama gayreti... Vay halinize!" mesajıyla bir tweet attı.

Durumu bir dram olarak niteleyen Kabaktepe, "Bir ziyaret paylaşımından bile kazanç sağlama gayreti... Ajans bu hallere düştüyse vay halinize! Halbuki sizin sinekten yağ çıkarma anketinizden daha önce paylaşmışız. Nesini beğenmediniz anlamadık." ifadelerini kullandı.