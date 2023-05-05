JYSK Türkiye'de ilk mağazalarını açıyor!

JYSK, 1979 yılında Danimarka'da ilk mağazasını açtığından bu yana 47 ülkede 3.200'den fazla mağazaya ulaştı. İskandinav ev mobilyası perakendecisi şimdi Türkiye'de yeni bir pazara daha açılıyor.

Türkiye'deki ilk JYSK mağazaları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü İstanbul’da Torium AVM ve Oasis Cadde'de eş zamanlı açılacak ve müşterilerini İskandinav tarzı uyku ve yaşam ürünlerinde sunduğu harika tekliflerle ağırlayacak.

"Türkiye pazarında büyük bir potansiyel gördük"

JYSK CEO ve Başkanı Jan Bogh “Harika İskandinav tekliflerimizi Türkiye halkına ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz. Uzun zamandır işimizi Avrupa dışına genişletmek istiyorduk ve JYSK için Türkiye pazarında büyük bir potansiyel gördük. İskandinav ürün yelpazemizin Türkiye'deki müşterilere hitap edeceğine inanıyoruz ve her zaman olduğu gibi, ürün yelpazemizin bazı bölümlerini yerel pazara uyacak şekilde uyarlıyor olacağız” dedi.

Jan Bogh, “Türkiye’de daha fazla JYSK mağazası için birçok fırsat görüyoruz ve ilk iki mağazamız genişleme planlarımızın sadece başlangıcını oluşturuyor” dedi.

48 numaralı ülke

Türkiye, JYSK için 48. ülke olacak. Bu ülkelerden 28'i doğrudan JYSK tarafından işletilirken, geri kalanı franchise modeli ile işletiliyor.

Jan Bogh “Hem kendi ülkelerimizde hem de franchise bölgelerimiz için çok iyi çalışan güçlü bir iş modelimiz var. En güçlü yönlerimizden biri, müşterilere daha yakın olmamızı ve alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmamızı sağlayan küçük mağaza konseptimizdir ” ifadesini kullandı.

JYSK, Türkiye’deki fiziksel mağazalarına ek olarak, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun, çeşitli teslimat seçenekleriyle genişletilmiş bir ürün yelpazesi sunacak olan online mağazasını da aynı anda açacak.

Jan Bogh, “Müşterilerimiz nereden veya nasıl alışveriş yapmayı tercih ederlerse etsinler, JYSK ile sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşamalarını istiyoruz ” dedi.