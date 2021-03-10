Juventus'a dejavu! Nefes kesen maça Porto damgası

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus ve Porto, rövanş maçında karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon aynı turda Lyon'a elenen İtalyan ekibi, bu sezon da hayal kırıklığına uğradı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, sahasında Porto'yu 3-2 mağlup etti. Porto, toplamda 4-4'lük skora rağmen deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Normal süresi 2-1 biten ve uzatmalara giden maçta 70 dakika 10 kişi oynayan Porto’da goller, 19' ve 116' dakikalarda Sergio Oliveira’dan geldi.

Torino ekibinin gollerini ise 49' ve 63'te Chiesa, 117’de Adrien Rabiot kaydetti.

Milli futbolcumuz Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 120 dakika sahada kaldı.

Porto'nun duran topları Juventus'u durdurdu

Porto'nun iki golü de duran toptan geldi. Taremi ve Merih Demiral'ın ikili mücadelesinden çıkan penaltı kararında Oliveira takımı 1-0 öne geçirdi. Oliveira, ikinci golü de serbest vuruştan buldu.

Taremi rövanşa da damga vurdu

İlk maça attığı gol ile damgasını vuran Mehdi Taremi, rövanş mücadelesinde de adından söz ettirdi. İranlı futbolcunun Merih Demiral'a girdiği ikili mücadelede yerde kalmasından sonra hakem penaltı noktasını gösterdi. Porto’da Sergio Oliveira penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Taremi, 54. dakikada ise ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Porto'yu 10 kişi bıraktı. Sarı kartı bulunan Mehdi Taremi, hakemin ofsayt kararını topa vurarak protesto edince ikinci sarı kartı da görüp atıldı.



Juventus yine son 16'da yıkıldı

Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Olimpik Lyon'la karşılaşan Juventus, Fransa deplasmanından 1-0 mağlup ayrılmıştı. Ardından koronavirüsten ötürü spor organizasyonları 6 aylığına duraksamış; maçın ikinci ayağı Ağustos'ta oynanmıştı. Juventus rövanşı 2-1 kazanmasına rağmen, deplasmanda gol atan Lyon bir üst tura çıkan ekip olmuştu. Fransa temsilcisi, çeyrek finalde de Manchester City'i 3-1 eleyip, yarı finalde Bayern Münih tarafından turnuvanın dışına itilmişti.