Juventus listeledi! İstanbul takımları peşine düştü

İtalyan basınında, Juventus'un 23 yaşındaki İtalyan golcü Moise Kean'i satmaya karar vermesi durumunda, potansiyel olarak ilgilenebilecek bazı takımların olduğu ifade edildi.

Bu takımlar arasında Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte Ligue 1'den Lyon ve Rennes de olduğu iddia edildi.

Juventus kulübünün ise oyuncuyla ilgili son kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.