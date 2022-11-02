Juan Mata: Kazanmak için Galatasaray'ı seçtim!

Real Madrid altyapısında başladığı kariyerine Valencia, Chelsea, Manchester United gibi takımlarda devam eden ve İspanya Milli Takımı ile önemli başarılar elde eden 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'daki günleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Juan Mata, Türkiye'de çok iyi karşılandığını belirterek, "Beni karşıladıkları için hem basına hem taraftarlara hem de kulübe teşekkür ediyorum. Hem İstanbul’u hem de kulübü tanıyorum. Beni çok iyi karşıladıkları için çok mutluyum. Şehre bayılıyorum. Bir çok taraftar ile karşılaşma fırsatı yakaladım. Harika bir ortam var. İlk golümü de kazanmamız gereken bir maçta attığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Lig şampiyonluğu bulunmuyor

Birer FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Kupası, birer İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası ve İspanya Kupası kazanan Mata, kariyerinde eksik olan lig şampiyonluğunu Galatasaray'da kazanmak istediğini dile getirdi.

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için yarıştığı her kulvarda şampiyon olmayı hedefliyor." diyen Mata, "Benim de buraya gelirken amacım kazanmaktı. Kazanmak için Galatasaray'ı seçtim. Stadımızdaki atmosferi gördükten sonra şampiyonluğun bu statta ne kadar güzel kutlanacağını hayal ettim. Bu da beni çok heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

Gol yollarındaki eksiklik

Juan Mata, sarı-kırmızılı ekibin hücum istatistiklerinde ligin en iyilerinden olmasına rağmen gol sayısının düşük kalmasının çalışmaları gereken bir konu olduğunu söyledi.

Pozisyon üretmeye devam etmeleri durumunda gollerin de geleceğine değinen tecrübeli oyuncu, "Daha fazla düzeltmemiz, çalışmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Goller atmış ve gol fırsatları yaratmış oyuncularımız var. Bizim fırsat yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Ondan sonra da goller gelecektir. Beşiktaş derbisinde de bunu yapmamız gerek." dedi.

"Çok büyük kulüplerde oynadım ama burada çok özel bir taraftar grubu var"

İspanyol futbolcu, kariyerinde çok büyük takımlarda oynadığını ancak Galatasaray taraftarının en özel taraftar grubu olduğunu söyledi.

Mata, ligin 12. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçında gol attıktan sonra taraftara gitmesiyle ilgili, "Evde oynuyormuşuz gibiydi. O kadar çok taraftarımız yanımızdaydı ki deplasman olduğu halde kendimizi evimizde oynuyormuş gibi hissettik. O yüzden golü onlara hediye etmek istedim. Çok büyük kulüplerde oynadım ama burada çok özel bir taraftar grubu var. Onlar için her şeyi daha iyi yapalım, onlara daha harika şeyler izletelim istiyorum." diye konuştu.

Galatasaray'da çok yetenekli genç oyuncular olduğuna değinen Mata, "Hamza Akman, yüksek potansiyeli olan, yetenekli ve çok iyi davranışlar sergileyen bir oyuncu. Topla çok kaliteli bir oyuncu, ayağında topla rahat hissedebilen ve bireysel yetenekleri üstün bir oyuncu. Umarım Galatasaray'da çok iyi bir kariyeri olur. Galatasaray'da birçok yetenekli oyuncu gördüm. Bunlardan bir diğeri de Baran. Galatasaray’ın altyapısında yetenekler olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu şekilde devam eder ve iyi şeyler başarırlar." ifadelerini kullandı.

Adının tersten yazılışının "Atam" şeklinde olduğunun, sarı-kırmızılı taraftarların da sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'e gönderme yaptığının söylenmesi üzerine Mata, "Bana arkadaşım da söylemişti. Ayrıca sosyal medyadan da gönderiyorlar. Beni çok iyi karşıladılar. Bu isim oyununu yaparak da bunu tekrar tekrar gösterdiler. Bu, benim için çok güzel bir rastlantı oldu ve Türk toplumuyla bir bağ kurmamı sağladı." görüşlerini aktardı.