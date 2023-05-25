JTI Türkiye'den sigaraya zam açıklaması!
JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt, sigara ürünlerine zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt, sigara ürünlerine zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
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Politt, sigara ürünlerine zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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JTI Türkiye'nin üretimden tedarike bütün süreçlerinin normal seyrinde devam ettiğini aktaran Politt, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir.
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