JP Morgan'dan 'özel müşterilere' Bitcoin fonu

JP Morgan, bu yaza kadar bazı müşterilerine aktif bir şekilde yönetilen bir Bitcoin fonu hizmeti sağlamayı planlıyor.

Coindesk’in haberine göre, alternatif varlık yönetimi şirketi NYDIG JP Morgan’ın güvenli kripto tedarikçisi olacak. Haberde fonun yüksek varlıklı özel müşterilere açılacağı belirtildi.

CNBC de Mart ayı sonunda paylaştığı bir haberinde Goldman Sachs'ın Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için ilk yatırım aracını müşterilerine sunmaya yakın olduğunu belirtmişti.

Habere göre, banka ikinci çeyrekte gelişen varlıklar sınıfında yatırım hizmetleri sunarak, Bitcoin ve diğer dijital varllıklarında içerisinde olduğu kapsamlı bir varlık spektrumunda da müşterilerine hizmet vermeyi planlıyor.

Goldman Sachs’ın özel varlık yönetimi bölümünde dijital varlıklar küresel genel müdürü olarak göreve getirilen Mary Rich’in terfi notunu gören CNBC, Goldman ve Morgan Stanley gibi bankaların müşterilerinin yakın zamanda yeni gelişmeye başlayan varlık sınıflarına erişimi olacağı anlamına geldiğini belirtmişti.

Bloomberg HT