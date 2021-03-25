Josef, Mesut Özil ve Melo'dan Türkiye paylaşımı

A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası Elemeleri heyecanına Josef de Souza, Mesut Özil ve Felipe Melo da ortak oldu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Atatürk Olimpiyat Stadı'daki karşılaşmada 3 farklı üstünlüğü yakalarken Josef de Souza, Mesut Özil ve Felipe Melo sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ay-yıldızlılara destek verdi.