Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

🦅 Kara Kartallarla birlikte uçmaya hoş geldin @souza5 🤙🏾 pic.twitter.com/daIprcK50q — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 14, 2020

Josef de Souza daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan, yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.

"BEŞİKTAŞ AİLESİNE KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

De Souza ise siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalında yer alan açıklamasında "Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Beşiktaş'a teşekkür ediyorum, beni yeniden Türkiye'ye getirdiler. Bana gösterilen bu ilgi ve sevginin karşılığını saha içinde vermek istiyorum." dedi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet elde ettiğini aktaran Josef de Souza, "Kazandığımız için çok mutluyum. Deplasmanda büyük takım karşısında kazanmak Beşiktaş'ı bu yarışta bir adım ön plana çıkardı. Hocamızın olmadığı böyle bir maçı kazanmak daha zor ve önemliydi. Takım gelecek için umut verdi." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz eden Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'a karşı birçok maçta oynadım. Ambiyans ve taraftar baskısı olarak rakip takım oyuncusu için en kötü deplasman diyebilirim. Bu takımın bir parçası olarak umarım bundan sonra bu gücü arkamıza alarak, rakip takımlara bu baskıyı hissettirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.