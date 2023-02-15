Josef de Souza Çin'e mi gidiyor?

Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, Çin'e transfer oluyor. İddialara göre Beijing Guoan ile Josef anlaşmaya vardı.

Suudi ekibinden gelmişti

3 sezon Fenerbahçe forması giyen Josef, 2018'de Al-Ahli'ye transfer olmuş ve 2020'de Beşiktaş'a gelmişti. Beşiktaş'ta çifte kupa sevinci yaşayan Josef'in hikayesi böylece 2022-23 sezonu bitmeden tamamlanıyor.

"Ayrılmak istiyor"

Sezon başında olaylı Ankaragücü maçında sahaya giren taraftarı uzaklaştırdığı için ceza alan Josef, gözyaşları içinde açıklama yapmıştı. Brezilyalı futbolcu, "Güvende hissetmediğim bir yerde daha fazla kalmak istemiyorum" demişti.