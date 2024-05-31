Jose Mourinho kimdir? Kariyerinde kaç kupa var?
Fenerbahçe’de mevcut yönetim, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Mourinho ile başkan Ali Koç’un hafta sonu yapacağı yüz yüze görüşmenin ardından resmi imzalar atılacak. Mourinho kimdir, yakından tanıyalım...
Süper Lig’de sezonu 99 puanla 2’nci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor.
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Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa aday olan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezonda futbol A takımı teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile yola devam etmeyecek.
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Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, bu konudaki kararı İsmail Kartal’a tebliğ etti. Kulüp bu kararı önümüzdeki 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklayacak.
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Fenerbahçe’de yeni teknik direktör çalışmaları da günlerdir sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte sportif direktör Mario Branco, başkan Ali Koç’tan aldığı yetkiyle Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelerini yaklaşık 1 haftadır sürdürüyordu.
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