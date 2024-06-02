Jose Mourinho İstanbul'da!

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı ve görüşmelere başladığını KAP’a bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho için resmi sosyal medya hesabından video yayınladı.

Videoda konuşan Mourinho, "Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

Saat 14.45'te İstanbul'da geldi

Deneyimli çalıştırıcı bugün saat 14.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.

Mourinho'ya Fenerbahçe Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve iş insanı Acun Ilıcalı da eşlik etti.

Jose Mourinho, havalimanı dışında kendisini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlara el salladıktan sonra kendisini bekleyen helikoptere binerek konaklayacağı otele götürüldü.