Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Tottenham'da forma giyen eski öğrencisini istiyor.

Mourinho takımına istiyor

Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Güney Koreli yıldız futbolcu Heung-min Son'u Jose Mourinho'nun istediği iddia edildi.

Fenerbahçe ile Tottenham arasında henüz resmi bir temas olmadığı ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcuya ilgi duyduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'dan teklifler var

Suudi Arabistan ekiplerinin de Son'u istediği belirtilirken, yıldız futbolcunun Avrupa'da boy gösteren bir ekibe transfer olmak istediği öğrenildi.

Son, Jose Mourinho'nun Tottenham döneminde 70 maçta forma giydi. Güney Koreli futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 25 asistlik performans göstermişti.