Jose Mourinho, Aziz Yıldırım'ı yalanladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına değinen Mourinho, "Benimle iletişime geçen ilk kişi Mario Branco ve Ali Koç'tu. Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için kendisinden bir izin almadım." diyerek Yıldırım'ı yalanladı.

Portekizli çalıştırıcının basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim, şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum. Çünkü kendimi böyle adlandırmak istiyorum."

"İLK ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜM"

"Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Baranco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil."

"SAYIN YILDIRIM'LA BİR GÖRÜŞMEM OLDU AMA İZİN ALMADIM"

"Hayır. Kimseye bir şey sormama gerek yoktu. Aileme, özel dostlarıma, menajerime danışırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Sayın Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama bir izin almadım."

"FENERBAHÇE'DE AVRUPA SEVİYESİNİ GÖRDÜM"

"İstikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim. Dediğim gibi Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım."

"ÇOK İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ"

"Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Etik olan şey kapalı kapılar ardında yorumları paylaşmamız... Gerek İsmail Kartal ve gerek oyuncularla... Ben dürüst insanım, oyuncuların yüzüne konuşurum. Onların düşünceleri önemli. Yeni geldim takımı tanımam için zaman ihtiyacım. Yeni sezon 22-23 Haziran gibi başlayacağız. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. İsmail Hoca'dan farklıyım, her hocanın farklı bir durumu vardır. Ali Koç ve Branco, takımı iyileştirmek istediklerini söylediler. Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız."