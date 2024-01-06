Arsenal'ın yıldızı için iki dev karşı karşıya!

Transfer dönemlerinde sık sık aynı oyunculara talip olan iki Süper Lig devi, bir kez daha aynı oyuncunun peşinde...

Galatasaray yönetimi, orta saha sorununu çözmek için Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden beri peşinde koştuğu Jorginho için girişimlere başladı.

Arsenal forması giyen deneyimli İtalyan orta saha oyuncusunun transferinde Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

Ndombele gidiyor

Galatasaray, orta saha takviyesi için Ndombele ile yollarını ayırma planları yaparken, Jorginho'nun transferini gündemine aldı.

Sarı kırmızılılar, İtalyan yıldızı kadrolarına katmak adına ciddi adımlar atıyor. Tecrübeli futbolcu ise EURO 2024 nedeniyle süre almak istediği bir takıma gitmek istiyor.

Galatasaray'a sıcak bakıyor

Jorginho, milli takımda yer almak için düzenli oyun süresine ihtiyaç duyduğunu dile getirirken, Galatasaray'ın bu beklentilere cevap verebilecek bir takım olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin de transferdeki iddiası devam ederken, Galatasaray'ın Jorginho için ciddi bir teklifle harekete geçtiği ifade ediliyor.