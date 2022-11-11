Jorge Jesus'tan UEFA'ya özel açıklamalar!

UEFA’nın resmi internet sitesi için röportaj veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, özel açıklamalar yaptı. Kendi kariyeri ve Fenerbahçe ile ilgili konuşan Jorge Jesus, futbolda Johan Cruyff’tan esinlendiğini belirtti.

Portekizli teknik adam, “Barcelona’da Johan Cruyff’un yanında staj yaptım. Onun futbola bakış açısı beni etkiledi. Futbolun birlikte oynanmasını istiyordu. Birlikte hücum birlikte savunma” dedi. Takımın son durumunu da yorumlayan Jesus, “Fenerbahçe ile daha yolun başındayız. O istediğim noktaya daha ulaşmadık, daha yolumuz var. Avrupa Ligi’nde lideriz ama bu yetmez, daha bir şey kazanmadık” diye konuştu.

Giresun maçı ile araya giriyor

Süper Lig’in 14. haftasında evinde Giresunspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı. Dünya Kupası arası öncesi son maçını içerde oynayacak olan sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus, son yapılan antrenmana ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut organizasyonları üzerinde duran takım, son bölümde ise taktik ağırlıklı antrenman yaptı.

Sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile Lincoln dışında gribal enfeksiyonu bulunan Enner Valencia antrenmanda yer almadı.